Розопроизводители се оплакват от лоша реколта, липса на работна ръка и ниски изкупни цени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Кампанията по прибирането на розовия цвят и тази година отново се сблъсква с проблема за осигуряване на достатъчно работна ръка. Освен това производители предупреждават, че реколтата ще е лоша. Секторът е под натиск от високи разходи, ниски изкупни цени и силна конкуренция от чужбина.

Петър Симеонов, председател на Професионалната организация на розопроизводителите: "Защо казвате, че годината няма да е добра?

Намираме се в град Гурково, на моите собствени градини. За нас годината по-скоро ще е средна. Закъсняха самите рози да цъфнат, виждаме, че отгоре на самите насаждения цвета го няма. Само от двете страни на храста. Това може би е изгоряло още в март месец, когато имаше доста лоши студове. Хубавото е, че последната слана, която падна и направи поражения в Кюстендилско и в други региони за овошките, при нас ги запазихме насажденията. Надяваме се това, което като храст е пуснал, като пъпки, да ги приберем. Това е най-важно за нас в момента."

Розопроизводителите са предложили на министъра на земеделието идеи за подкрепа на сектора, след като в последните години са си осигури финансова помощ заради COVID кризата, кризата в Украйна и през 2025 година по програма Де Минимис.

Петър Симеонов, председател на Професионалната организация на розопроизводителите: "Нашата идея е от следващия програмен период - от 2028 г., маслодайната роза да влезе в обвързана подкрепа на предаден килограм розов цвят, да получаваме субсидиране както при овошките, както и при малините."

Трябват и спешни мерки заради намаляването на площите с маслодайни рози. Сериозен проблем е и изкупната цена на розовия цвят.

Петър Симеонов, председател на Професионалната организация на розопроизводителите: "Ами в момента 90% от договорите, които розопроизводителите са направили, са на цена 2 евро и 50 евро цента, като разходите по прибирането на цвета, мога да кажа, всички са пъстващи разходи транспортни, бране и еднодневни трудове договори, са от порядъка между 80 евро и 40 евро цента. Така че, вие може да се представите, до 2 евро и 50 евро ние трябва да се съберем в тази цена нашите разходи, които ние сме ги хвърляли по тези насъждения, обработки, ръчно рязане, копаене, препарати, торове, механизирана обработка. Така че, надяваме се това нещо да се разбере и от преработвателя, и от външните фирми, че този продукт ще става все по-скъп заради ред причини."

Около 56 000 декара са насажденията с рози във България до момента, според розопроизводителите. Голяма част от тях обаче са изоставени и не се обработват.

Събирането на розовия цвят си има специфика, започва в ранни зори и трябва да приключи около 10.00 часа. Кампанията продължава около 20 дни:

Михаил Рашков: "Еми, по принцип, 20 дена може тази година, може да и повече. 22, 25. Докато се обере до последно. Кампания докато завърши, собственикът е благодарен, дава ни и бонуси. И бонуси имаме от него. Те са много хора тук, но ни се оберем при него постоянно, защото както са оженихме с моята булка, аз винаги съм бил при него с моята булка и баба ми тук, тя е най-старата. Тя е, виж къде и тя. Значи, различни поколения сте тук. Да, различни, но аз съм единственият, който, както почнахме да оберем, сме и тук при него, при този нашия собственик."

Сега се бере втора ръка - тоест първите цъфнали цветове са събрани.

