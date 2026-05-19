Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран.
По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийския залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република.
От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол над Ормузкия проток.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Планирахме мащабно нападение, но засега го отложихме. Може би завинаги, но може и да е само с 2-3 дни. Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства ме помолиха да го направя, защото очакват, че е възможно да сключим сделка с Техеран. Ще видим дали това ще се случи."