Енчо Керязов: Спортът трябва да обединява

Енчо Керязов заяви, че основната цел по време на неговия мандат ще бъде да работи за повече масов и училищен спорт сред децата, както и за подобрение на инфраструктурата. Министърът на младежта и спорта откри петото издание на Националния фестивал на утринната гимнастика в Ямбол.

Пред БНТ той сподели, че ще се търси тесен диалог с образователните институции и общинската управа в районите.

„Ще търсим тесен диалог както с образователните институции, така и с общинската управа, защото те са наясно с точно от какво имат нужда в районите. Спортът трябва да обединява“, бяха първите му думи.

„Една инициатива, която стартира преди 5 години само с 50 деца, вече се е превърнала в национална кауза. Има над 1000 деца от цяла България. Това изключително много ме радва и се чувствам горд“, каза Керязов относно Националния фестивал на утринната гимнастика.

