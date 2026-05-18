Дунав Русе търси допълнително финансиране, за да играе в Първа лига

"Драконите" се нуждаят от ремонт на градския стадион, ако искат да играят мачовете си в Русе.

Дунав Русе се завърна в елита на България, след 6-годишна пауза. Отборът търси допълнително финансиране, след като започна ремонт на стадиона, за да може тимът да играе в Русе.

Клубът се управлява от обществена организация, в която всеки привърженик може да помага с членски внос. Това е единственият такъв модел на управление в българския футбол.

"Имаме фирми, които помагат. За Първа лига ни трябва доста по-голямо финансиране. В Първа лига ще ни е една идея по-лесно, защото всеки мач е телевизионен. За рекламодателите и спонсорите ще е по-добре, защото има видимост", сподели председателят на Управителния съвет на клуба Диян Димов.

Футболистите на Георги Чиликов преминаха през криза от седем поредни мача без победа.

"В този момент бе ролята на капитаните и лидерите - да успокояваме младите, да им напомним, че сме в най-добра позиция и водим. Опитвахме се да им вдъхнем кураж", разкри футболистът Радослав Апостолов.

"Почувствах, че срещу Марек съм предал тима си, затова направих всичко възможно да поправя грешката си и да се извиня. Чувствам се отлично в Дунав, клубът е страхотен. Щабът, играчите, феновете и хората в Русе се държат много добре с мен и се надявам да остана в отбора", допълни Ибрахим Кейта.

За да може "драконите" да играят в Русе и в елитната дивизия, е необходим ремонт на градския стадион.

"Изключително трудно е, защото няма общински бюджет. Разчитаме на дарения, обърнали сме се към фирми в Русе", поясни кметът на Русе Пенчо Милков.

Щабът и футболистите на Дунав получиха почетни плакети от общината за постигнатия успех.

