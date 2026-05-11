Дунав Русе се завърна в елита след драматично равенство във Варна

Дунав Русе официално се завърна в Първа лига, след като стигна до драматично равенство 2:2 при гостуването си на Фратрия във Варна. Срещата от 32-рия кръг на Втора лига се игра на стадион „Спартак“ и донесе необходимата точка на "драконите“, за да останат недостижими на върха.

Гостите поведоха още в 25-ата минута, когато Кристиян Бойчев реализира с мощен удар извън наказателното поле, който не остави шансове на вратаря на домакините.

Фратрия обаче не се предаде и в 79-ата минута Иван Брикнер възстанови равенството с прецизен изстрел в долния ъгъл. Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Марио Дилчовски си отбеляза автогол и домакините поведоха с 2:1, доближавайки се до изненадата.

Отговорът на Дунав бе мигновен и шампионски. Само секунди по-късно Ибрахим Кейта се разписа с глава, оформяйки крайното 2:2 и подпечатвайки завръщането на русенци в елита.

Така след силен и постоянен сезон Дунав Русе заслужено си осигури промоция в Първа лига, демонстрирайки характер до последния съдийски сигнал.