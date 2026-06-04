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Арда задържа капитана си с нов договор до 2028 година

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Спорт
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Анатолий Господинов ще продължи да пази вратата на тима от Кърджали и през следващите два сезона

Арда задържа капитана си с нов договор до 2028 година
Снимка: Startphoto.bg
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Капитанът на Арда Кърджали Анатолий Господинов подписа нов договор с клуба и ще остане част от отбора до лятото на 2028 година.

Споразумението е било финализирано след среща между опитния вратар и спортния директор Ивайло Петков, като по този начин ръководството си осигури услугите на един от най-важните футболисти в състава.

Господинов пристигна на "Арена Арда“ през 2022 година и бързо се утвърди като основна фигура в отбора. С постоянните си изяви под рамката на вратата той се превърна в един от лидерите на тима и заслужи капитанската лента.

Стражът имаше ключова роля и при историческото участие на кърджалийци в европейските клубни турнири през миналия сезон. С решителните си намеси той помогна на отбора да запише едни от най-запомнящите се моменти в международните си изяви.

От клуба изразиха задоволството си от подновяването на договора и пожелаха на Господинов още много успехи с екипа на Арда.

#Анатолий Господинов #ПФК Арда Кърджали

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