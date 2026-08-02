Лудогорец готви трансферна размяна със Сион, Чуареф идва срещу Квадво Дуа

Лудогорец е на крачка от една от най-интересните си сделки през летния трансферен прозорец.

Според информация на "Мач Телеграф“ разградчани водят напреднали преговори със Сион за привличането на национала на Малта Иляс Чуареф, като в трансфера ще бъде включен и настоящият нападател на "орлите“ Квадво Дуа.

Очакванията са двата клуба да разменят своите офанзивни футболисти, а швейцарският тим да доплати за услугите на Дуа. Въпреки че според Transfermarkt Чуареф е оценен на 4 милиона евро, а Дуа - на 2 милиона, ръководството на Сион смята, че швейцарският национал остава по-класният футболист и е готово да компенсира разликата финансово.

Роденият във Франция Чуареф, който представлява националния отбор на Малта, има 26 гола и 28 асистенции в 167 мача със Сион и е считан за едно от най-интересните имена на трансферния пазар в Швейцария.



