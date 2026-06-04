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Рейналдо наследи емблематичния номер 7 в Левски

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Новото бразилско попълнение на шампионите подписа за три сезона и ще носи фланелката, с която в миналото са играли едни от знаковите фигури в историята на клуба

рейналдо наследи емблематичния номер левски
Снимка: Официален сайт на ПФК Левски
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Бразилският нападател Рейналдо Насименто Саторно ще играе с номер 7 в Левски. По-рано през деня 25-годишният футболист подписа договор за три сезона със "сините“, след като бе привлечен от португалския Санта Клара.

От клуба разкриха избора на номера чрез специално видео в социалните мрежи, придружено с посланието: "Това не е просто цифра“.

Действително номер 7 има специално място в историята на Левски. В различни периоди той е носен от клубни легенди като Руси Гочев, Войн Войнов, Александър Александров-Кривия и настоящия изпълнителен директор Даниел Боримиров.

През последните години фланелката с този номер бе на гърба на няколко бразилски футболисти. Най-сериозна следа остави Роналдо, който изигра 66 мача за Левски и отбеляза паметния гол срещу Апоел Беер Шева в европейските клубни турнири през 2023 година. Преди него с номер 7 играеше Паулиньо, записал близо 100 двубоя със синята фланелка.

Сега Рейналдо ще се опита да продължи традицията и да помогне на Левски в битката за защита на шампионската титла и предстоящото участие на отбора в европейските турнири.

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#Рейналдо #ПФК Левски София

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