Левски подписа с Рейналдо за три години

Ръководството на Левски подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година, съобщиха от пресслужбата на „сините“.

Рейналдо Насименто Саторно е роден на 6 юни 2001 година в Крисиума (Бразилия). Той е юноша на местния Крисиума, с който подписва и първия си професионален договор в началото на 2019 година. В началото на 2020 година преминава в друг бразилски клуб – Атлетико (Паранензе), записвайки 40 мача с 2 гола. През лятото на 2021 година е преотстъпен на друг отбор от страната – Сентро Спортиво Алгояно, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2023 година е трансфериран в португалския Санта Клара. В началото на 2024 година е преотстъпен на бразилския клуб Гуарани, където остава до края на годината записвайки 35 мача и 2 гола. В началото на 2025 година преминава под наем в португалския Алверка, с чийто екип изиграва 13 мача и вкарва 2 гола. През лятото на 2025 година е преотстъпен в друг клуб от Португалия – Шавеш, където изиграва 31 мача и вкарва 6 гола.