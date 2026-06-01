Левски влиза в тренировъчен режим след седмица

Левски ще постави начало на своята подготовка в средата на следващата седмица. Действащите шампиони в Първа лига ще направят първа тренировка на 10 юни от 18:00 часа, обявиха днес официално от клуба. Заниманието ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“, а тогава и ден по-късно ще се проведат традиционните медицински изследвания.

На 14-и селекцията на Хулио Веласкес ще се отправи към Правец, където ще четири три контроли до 30-и. На 19-и „сините“ ще стартират с проверките срещу Академик Свищов, а 4 дни след това ще премерят сили с Етър. Столичният тим ще срещне Ботев Враца на 27-и, докато на 30-и ще срещнат Радник Сурдулица от Сърбия.

Началните часове на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.