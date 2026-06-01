Република Корея без Чо Ю-мин за световното първенство

Защитникът Чо Ю-мин няма да може да играе за националния отбор на Република Корея на световното първенство, тъй като е с контузия в крака, обяви Корейската футболна асоциация.

Бранителят пострада при успеха с 5:0 над Тринидад и Тобаго в контрола, която се игра в Прово, щата Юта в събота. Направените му изследвания са показали, че ще трябва да почива осем седмици.

До началото на световното първенство южнокорейците ще изиграят още една контрола. В сряда те срещат Ел Салвадор.

Република Корея е в група "А" на световното първенство заедно с един от трите домакина Мексико, както и Република Южна Африка и Чехия. Първата среща на азиатския представител е с чехите в Гуадалахара в ранните часове на 12 юни.