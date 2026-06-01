Тони Попович избра състава на Австралия за световното първенство

Решението на бившия национал на Италия при юношите Кристиан Волпато да смени националността си и да представялва Австралия в последния момент се отплати, след като младият плеймейкър беше включен в състава на Тони Попович за Световното първенство по футбол в Северна Америка.

22-годишният играч на Сасуоло е един от двамата повикани, които до момета не са обличали екипа на Австралия, заедно с играещия в Япония нападател Тете Йенги. Волпато се присъедини към състава в събота, ден след решението му да се откаже да представлява Италия. Йенги пък беше избран, въпреки че пропусна приятелския мач срещу Мексико, загубен с 0:1 в събота.

Попович съобщи избора си за 26-има футболисти от лагера на тима в Сарасота, Флорида, но се наложи да вземе няколко трудни решения след поражението от мексиканците.

„Някои трудни решения трябваше да бъдат взети, но това е в природата на големите турнири. Поздравявам всички играчи, които бяха въвлечени през последните няколко седмици и работиха изключително усилено по време на дълъг и предизвикателен подготвителен лагер“, заяви селекционерът, цитиран от агенция Ройтерс.

В състава на Австралия има 17 футболисти, които не са играли на Световни финали, включително 18-годишния защитник Лукас Херингтън и 21-годишния халф Пол Окон-Енгстлър.

Централният бранител Хари Сутар и крилото Матю Леки, герои за страната от Мондиал 2022, бяха избрани от Тони Попович след продължително отсъствие заради контузии.

Австралия започва участието си на Световните финали на 13 юни срещу Турция, а останалите отбори в група D са Парагвай и домакините от САЩ.

Състав на Австралия за Мондиал 2026:

Вратари: Мат Райън (Леванте), Пол Ицо (Рандерс), Патрик Бийч (Мелбърн Сити)

Защитници: Азиз Бехич (Мелбърн Сити), Джордан Бос (Фейенорд), Камерън Бърджес (Суонси Сити), Алесандро Чиркати (Парма), Милош Дегенек (АПОЕЛ Никозия), Джейсън Джерия (Албирекс Ниигата), Лукас Херингтън (Колорадо Рапидс), Джейкъб Италиано (ГАК), Хари Саутар (Лестър Сити), Кай Труин (Ню Йорк Сити)

Халфове: Камерън Девлин (Хартс), Айдин Хрустич (Хераклес Алмело), Джаксън Ървайн (Санкт Паули), Конър Меткалф (Санкт Паули), Айдън О'Нийл (Ню Йорк Сити), Пол Окон-Енгстлер (Сидни ФК), Кристиан Волпато (Сасуоло)

Нападатели: Нестори Иранкунда (Уотфорд), Матю Леки (Мелбърн Сити), Ауер Мабил (Кастейон), Мохамед Туре (Норич Сити), Нишан Велупилай (Мелбърн Виктори), Тете Йенги (Мачида Зелвия)