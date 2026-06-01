Еквадор залага на Уилиан Пачо и Пиеро Инкапие за Мондоал 2026

В селекцията на еквадорците личи и името на Жорди Кайседо, който игра за ЦСКА.

Уилиан Пачо от Пари Сен Жермен се изправи срещу Пиеро Инкапие от Арсенал във финала на Шампионската лига в събота, но защитниците ще бъдат в един и същи отбор на Световното първенство, след като бяха включени в състава на Еквадор от треньора Себастиан Бекачече. В селекцията и бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо.

Защитникът на Милан Первис Еступинан също е повикан, докато дефанзивният халф на Челси Моисес Кайседо осигурява още по-силна дефанзивна част.

Кайседо има право да играе за първия мач от Световното първенство срещу Кот д'Ивоар на 14 юни, след като ФИФА миналия месец промени правилата си заради леки наказания, получени в квалификациите.

Атаката на Еквадор ще бъде водена от 36-годишния Енер Валенсия, който е капитан на отбора и най-добър реализатор за всички времена с 49 гола в 105 мача.

Валенсия ще участва в третото си Световно първенство и ще се стреми да добави към списъка си от шест гола, които има досега на подобен форум. Надпреварата ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. Еквадор, който играе подгряващ мач срещу Гватемала в неделя, също се изправя срещу Кюрасао на 20 юни и Германия пет дни по-късно в група Е.

Те играят на своето пето Световно първенство, като най-доброто им класиране е на изданието през 2006 г. в Германия, когато загубиха от Англия на осминафиналите.

Състав:

Вратари: Ернан Галиндес, Мойсес Рамирес, Гонсало Вале

Защитници: Пиеро Инкапие, Уилиан Пачо, Первис Еступинан, Феликс Торес, Жоел Ордонез, Джаксън Порозо, Анджело Пресиадо

Полузащитници: Моисес Кайседо, Алън Франко, Кендри Паес, Педро Вите, Жорди Алсивар, Денил Кастило, Яймар Медина

Нападатели: Енер Валенсия, Гонсало Плата, Алън Минда, Джон Йебоа, Кевин Родригес, Жорди Кайседо, Нилсън Ангуло, Антъни Валенсия, Джеръми Аревало.

