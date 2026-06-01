САЩ отказа Сенегал в Шарлът

Националният отбор на САЩ победи с 3:2 Сенегал в приятелска среща преди Световното първенство. Двубоят на "Банк Америка" в Шарлът, Северна Каролина предложи пет гола, ВАР-драма и обрати.

Още в 6-ата минута Сержиньо Дест откри резултата в полза на домакините от САЩ. Капитанът Кристиан Пулишич удвои преднината на американците след асистенция на Рикардо Пепи.

Две минути преди почивката Садио Мане върна едно попадение за Сенегал.

Четири минути след подновявенто на играта влезлият като резерва Фоларин Балогън прати топката в мрежата на Сенегал, но след справка с ВАР бе отсъдена засада. В 51-ата минута отново Садио Мане бе точен и направи резултата 2:2.

Фоларин Балогън все пак стигна до гол в 62-ата минута и така даде нов аванс на САЩ от 3:2.

И двата тима ще изиграят по още една проверка до началото на Мондиал 2026, който започва на 11 юни. САЩ ще премери сили с Германия на 6 юни, докато Сенегал ще се изправя срещу Саудитска Арабия на 10 юни.