Гийермо Очоа предвожда Мексико на шесто световно първенство

Вратарят на кипърския АЕЛ Гийермо Очоа е в състава на Мексико за Световното първенство по футбол. Турнирът ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

Това ще бъде шестото Световно първенство за Очоа като играч. Той беше в състава на мексиканците през 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 г.

40-годишният Очоа се изравни с Кристиано Роналдо (Португалия) и Лионел Меси (Аржентина) по най-много участия в състава на Световното първенство. Вратарят има 153 мача за Мексико.

В окончателния състав на селекционера на Мексико Хавиер Агире попадат още опитните Едсон Алварес и Раул Хименес, както и таланти като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонсалес и тийнейджъра полузащитник Хилберто Мора. На 17 години Мора ще стане най-младият играч, представял Мексико на Световно първенство.

Агире е избрал и родения в Испания полузащитник Алваро Фидалго и родения в Колумбия нападател Хулиан Киньонес, двама натурализирани играчи, които са основни играчи в националния отбор.

Тимът на Мексико, който достигна до четвъртфиналите, когато за последно беше домакин на Световното първенство през 1986 г., е съ-домакин на турнира от 11 юни до 19 юли със САЩ и Канада.

Агире ще води националния отбор на Световното първенство за трети път, след като ги водеше на изданията през 2002 и 2010 г.

Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия мач на Световното първенство на стадион "Ацтека" на 11 юни.

състав на Мексико за Мондиал 2026:

Вратари: Раул Рангел, Гийермо Очоа, Карлос Асеведо

Защитници: Хорхе Санчес, Исраел Рейес, Сесар Монтес, Йохан Васкес, Хесус Гаярдо, Матео Чавес

Полузащитници: Ерик Лира, Орбелин Пинеда, Алваро Фидалго, Брайън Гутиерес, Луис Ромо, Едсон

Алварес, Обед Варгас, Хилберто Мора, Луис Чавес

Нападатели: Роберто Алварадо, Сесар Уерта, Алексис Вега, Хулиан Киньонес, Гийермо Мартинес, Армандо Гонсалес, Сантяго Хименес, Раул Хименес.