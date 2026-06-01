Играчи от местния елит преобладават в състава на Чехия за Мондиал 2026

Селекционерът Мирослав Коубек обяви състава на Чехия за Световното първенство по футбол, а в него преобладават футболисти от първенството на страната, включително опитни дългогодишни национали.

74-годишният наставник ще се възползва от услугите на халфа Томаш Соучек от английския Уест Хям и на нападателя на Байер Леверкузен - Патрик Шик, които играят за страната си от 10 години, но за тях това ще бъде първо участие на Мондиал.

Дебюта си ще може да направи и 17-годишния полузащитник на Спарта Прага - Хуго Сохурек, както и 35-годишния футболист на Храдец Кралове - Владимир Дарида, който се завръща в състава на страната си на голям форум си след предишните си участия на Евро 2012, 2016 и 2020.

Най-много представители ще има шампионът на страната Славия Прага с 10, а градският съперник Спарта и Виктория Пилзен са с по трима.

Чехия за последно участва на Световни финали през 2006 година, когато не успя да преодолее груповата фаза, а в исторически план е двукратен финалист - през 1934 и 1962 година (тогава като Чехословакия).

В тазгодишното издание чехите са в група A, в която присъстват още домакините от Мексико, Република Южна Африка и Република Корея.