Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“

Започнаха снимките на новия български сериал „Летище“. Поредицата от 12 серии ще отведе зрителите в един от най- динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на сериала са „Фалкънинг студио“ и Българската национална телевизия, а режисьор е Николай Илиев.

Летище Варна е една първите и най-важни локации, на които се снима новия сериал. В него ще видим истории на хора, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. Героите във филма ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични, и където човешкият фактор променя всичко.

Магърдич Халваджиян: „В този сериал се разказва за едно летище и неговият персонал, за едни екипажи, които също са част от цялата работа. Взаимоотношенията на хората, пилоти, стюардеси с наземните служби. Той е комедия, да кажем драмеди.“

Николай Илиев: „Привлече ме това, че се снима на летище, самолети. Нещо, което към момента не съм правил. И е може би най-мащабният сериал, който съм правил, така че определено е предизвикателно да направим нещо такова.“

В „Летище" участват талантливи млади актьори като Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова, Евелина Бибова, Неда Спасова.

Николай Илиев: „Да очакват забавен, интересен и добре изглеждащ стойностен сериал.“

Магърдич Халваджиян: „Доста сложен, чисто технически, защото е свързан с тежка логистика на летището, не се снима лесно тук, заради мерките за сигурност, обаче пък е много забавно.“

След „Мамник“ и очаквания шести сезон на „Под прикритие“, БНТ и „Фалкънинг студио“ за трети път обединяват усилията си в общ проект.

Миладин Гергов, директор СТФ „Екран", БНТ: „БНТ като най-голям продуцент на тв кино у нас винаги се е стремяла да реализира филмови проекти с многообразие от различни теми, идеи и жанрова определеност. Такъв сериал е настоящия със заглавие „Летище”, чиято тема е свързана с гражданската авиация. Сериалът ще бъде с времетраене 12 епизода по 54 минути и се надявам да се получи един добър художествен резултат и да бъде припознат от българската зрителска аудитория като един успешен филмов проект на БНТ.“

Очаквайте сериала „Летище“ през 2027 г. по БНТ.

