Йонас Вингегор записа историческа победа в Обиколката на Италия (Гледайте най-интересното тук)

Датчанинът узакони успеха си в заключителния етап в Рим.

Йонас Вингегор официално записа името си в историята на колоезденето, след като триумфира в 109-ото издание на Джиро д'Италия. Датчанинът узакони успеха си в заключителния етап в Рим, след като още ден по-рано си беше гарантирал победата с комфортен аванс от над пет минути пред най-близкия си преследвач Феликс Гал от отбора на Декатлон.

На 29 години лидерът на Висма-Лийз а байк се превърна в първия представител на Дания, спечелил Обиколката на Италия. Освен това той влезе в изключително престижен клуб от едва осем колоездачи, успели да завоюват титли и в трите големи обиколки на Европа – Джиро д'Италия, Тур дьо Франс и Вуелта Испания. Сред останалите имена в тази елитна компания са легендите Жак Анкетил, Феличе Джимонди, Еди Меркс, Бернар Ино, Алберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум.

Последният, 21-ви етап от надпреварата предложи шанс за спринтьорите и завърши с успех на италианеца Джонатан Милан от Лидл-Трек. След няколко неуспешни опита през последните седмици той най-накрая стигна до първата си етапна победа в тазгодишното издание на Джирото. Милан измина дистанцията от 131 километра за 3:05.50 часа и спечели финалния спринт пред сънародника си Джовани Леонарди от Тим Полти и французина Пол Пеноет от Групама.

Традиционно заключителният ден на Обиколката на Италия премина в празнична атмосфера. Колоната потегли по улиците на Рим под звуците на италианския химн, а финалът беше разположен до емблематичните Императорски форуми в сърцето на Вечния град.

Сред лидерите в отделните класирания нямаше промени. Вингегор стартира етапа с розовата фланелка на водач в генералното подреждане, Джулио Чиконе беше начело при катерачите, Пол Мание водеше в класирането по точки, а Афонсо Еулалио запази статута си на най-добър млад състезател.

В началото на етапа опит за откъсване предприеха британецът Бен Търнър и малтиецът Андреа Мисфуд, а в заключителните километри напред излязоха Филипо Гана, Матео Собреро и Йеспер Стойвен. Тримата обаче бяха настигнати от основната група малко преди финала, което отвори пътя за масов спринт.

След финалната развръзка бяха потвърдени и носителите на специалните отличия. Пол Мание приключи състезанието с цикламената фланелка, Джулио Чиконе запази синята за най-добър катерач, а Афонсо Еулалио остана лидер при младите състезатели.

При отборите №1 стана Висма-Лийз а байк. Съотборниците на Вингегор отпразнуваха успеха по впечатляващ начин, като преминаха заедно през финалната линия и триумфално вдигнаха ръцете на новия шампион на Джиро д'Италия.

Всичко прелюбопитно от 21-ия етап на Джиро д'Италия можете да проследите от репортажа във видеото!

#Джиро Д'Италия #Джиро д'Италия 2026 #Йонас Вингегоор

