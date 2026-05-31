СЛУЧАЯТ "БАБА АЛИНО"

Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов Подробен устройствен план

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Продължават взаимните обвинения между сегашната и предишната власт кой е отговорен за казуса

#незаконен град варна
Нов епизод от аферата "Незаконен град" във Варна. Бивш и настоящ кмет на града в сблъсък за това правен ли е опит през процедура за нов Подробен устройствен план да се узакони строителството, извършено от украинската компания КУБ. За първи път говори и шефът на строителната дирекция във Варна.

Страните по казуса "Баба Алино" спорят откога е известно за проблемите със сечта и строителството в района и кои институции са реагирали. Възелът се заплита още повече. С нов въпрос - кога е подадено и одобрено искането за Подробен устройствен план на комплекса.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Първите сигнали за незаконно строителство и сеч в горите на Златни пясъци са от 6 юни 2024 година, които са изпратени до район "Приморски". Заповедите за спиране на строителството излизат за първи път на 1 септември 2025 година."

Кметът Коцев обясни, че пречки пред проверяващите са забавили действията, но Общината е предприела необходимите мерки. На друго мнение е предшественикът му Иван Портних.

Иван Портних, общински съветник, ОС Варна: "Накратко това започва с искането за допускане на подробен устройствен план. Корпорация КУБ подава това искане април месец 2024 година. Януари месец в 2025 година, т.е. много месеци по-късно, Коцев подписва."

Пред БНТ уволненият преди дни директор на строителната дирекция в Община Варна Александър Драгнев каза, че през процедурата за подробен устройствен план е правен опит да се узакони "незаконния град". Информацията за допуск на ПУП на 17 януари миналата година е била изненада за него.

Александър Драгнев, директор Дирекция УСКОР, Община Варна: "Назначих една проверка, изпратих, свършиха колегите, обиколиха там, имаха доста проблеми, не ги пускаха, това всичко е оградено. Съответно направихме акт за спиране на строителството, на постройките, които сме установели, защото в момента те са незаконни. Един човек, най-отговорно го заявявам, един човек е бездейство в тази община и това се казва кметът Благомир Коцев. Най-отговорно го заявявам."

Благомир Коцев заяви, че устройствения план е бил изтеглен от общината.

"Той минава през много дирекции и да беше стигнал до мен, аз нямаше да го узаконя."

И докато бившата и настоящата власт изясняват действията си, пред жителите на комплекса стои един основен въпрос - ще се стигне ли до събаряне. И днес показват договори, нотариални актове и номера на партиди за ток и вода.

Андрей Чорний: "Имам и номер в кадастъра. Когато купувахме апартамент, аз потърсих български юрист. Той отиде в офиса, провери всички документи и каза, че всичко е законно за земята и за строителството."

Слава: "Съседите имат отпуснати кредити от банки след като са минали всички проверки. Банкови юристи също проверяваха."

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Те ще бъдат вероятно жалени в съда. Там ще има аргументи от двете страни. Няма да дойдат утре багерите, но в крайна сметка аз допускам, че ще се стигне до събаряне в някакъв момент."

Ако се стигне до събаряне, процедурата ще е сложна и най-вече скъпа за бюджета на Варна.

#ПУП #незаконен град #кмет на Варна Благомир Коцев #кадастър #Иван Портних

