На Петдесетница: Патриарх Даниил отслужи литургия в "Св. Александър Невски", миряните отнесоха у дома орехови листа

Днес е големият християнски празник Петдесетница - рождения ден на христовата църква. Патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия в катедралния храм "Св. Ал. Невски", а по традиция от купола на храма върху миряните бяха посипани орехови листа, символ на Светия Дух.

Според библейския разказ на петдесетия ден от Възкресението Бородица и апостолите били в Йерусалим. Изведъж, в къщата, в която се събрали да се молят, се чул силен шум и над всеки от апостолите във вид на огнени езици слязъл Светият Дух.

След това те започнали да говорят на различни, непознати за тях езици и търгнали да разпространяват Божието слово по света. Затова и Петдесетница се счита за рожден ден на Христовата църква.

+ Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Днес е велик и славен празник, да пазим този велик дар, който сме получили, да благодарим на Бога и да се стараем да живеем достойно за званието, което носим- християни."

И ако търсим добрата новина, то трябва да кажем, че всички миряни, които попитахме днес знаеха какъв празник се отбелязва.

"Днешният празник е слизането на Светия Дух над 12-те апостоли, тоест Петдесетница."

"Дано българите продължават да бъдат духовни хора, вярват в Бога, не са толкова материални."

На днешния ден в храмовете се носи орехова шума, символ на огнените езици на Светия Дух. В края на тържествената литургия от купола на катедралния храм бяха посипани осветени орехови листа.

+ Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Всеки християнин, който излиза от храма носи тази орехова клонка в знак на това, което е получил. Видим знак на дара на светия Дух, който сме получили."

