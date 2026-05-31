Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Рапърът Кание Уест пя пред 118 000 души в Истанбул

Американският рапър Кание Уест изнесе концерт пред над сто хиляди души вчера в Турция, предаде агенция Ройтерс. Концертът на рапъра, който има забрана да се изявява в няколко държави заради антисемитски коментари в миналото, привлече над 100 000 фенове на концерт в Истанбул в събота вечер.

Кание Уест, известен още като Йе, се сблъска с вълна от отменени концерти в цяла Европа това лято след години на антисемитски коментари. Сред тях са изявления, възхваляващи Адолф Хитлер. Рапърът има и публикации на съдържание с нацистки символи.

Първата изява в Европа от 2014 г. насам и първата в Турция за Йе продължи над два часа на Олимпийския стадион "Ататюрк" в Истанбул пред публика от 118 000 души, съобщи Анадолска агенция. Сред публиката имаше фенове от Великобритания, Германия, Франция, Нидерландия, Италия, Русия, Полша и Близкия изток.

48-годишният рапър има концерт в Нидерландия на 6 и 8 юни.

Йе се сблъска с негативна реакция в цял свят заради провокациите си, сред които и издаването на песента, озаглавена „Heil Hitler“ ("Хайл Хитлер") и пропагандираща нацизма. През април тази година Великобритания отказа да допусне Йе на територията си с мотива, че присъствието му няма да е от полза за общественото благо. Това доведе до отмяна на планираното фестивала Wireless в Лондон, където Йе трябваше да пее. По-късно същия месец той отложи концерт в Марсилия, след съобщения, че френското правителство се опитва да го предотврати провеждането му. Последва и отмяна на негов концерт в Полша.

През януари Йе публикува текст на цяла страница във вестник "Уолстрийт джърнъл", в който се отказва от предишната си възхвала на Адолф Хитлер като се извинява за поведението си, което отдава на недиагностицирана мозъчна травма и нелекувано биполярно разстройство, пише Ройтерс.

