Министерство на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Предвиденото намаляване на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указанията на Министерството на финансите за изготвяне на проектобюджет 2026, не засяга културните дейности, финансирани чрез делегирани бюджети. Това съобщават от Министерството на културата след публикации за орязване на бюджета за култура.

Сред защитените от мярката структури са театрите, оперите, филхармониите, галериите, библиотеките, читалищата, училищата по изкуствата и други културни организации, чието финансиране се осъществява по този механизъм.

Според разяснението планираната оптимизация е насочена единствено към трайно незаети щатни бройки извън посочените организации. Тези съкращения няма да засегнат институциите, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети в сферата на културата.