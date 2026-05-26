Спортен дух, емоции и шампионски амбиции завладяха Пловдивския университет по време на второто издание на Седмицата на спорта. Тази година събитието е посветено на 65-та годишнина от основаването на висшето училище.

Спортът не е само физическа активност. В забързаното ежедневие на студентите движението се превръща във важен баланс между натоварената учебна програма и активния начин на живот. Затова в Пловдивския университет все повече инициативи насочват и подкрепят студентите в спорта.

Събитията стартираха с благотворителен крос, последван от научна конференция под наслов "Физическо възпитание и спорт", споделени практики, предизвикателства и перспективи, в които бяха представени повече от 20 значими доклада от различни висши училища в България. Кулминацията на честванията бяха традиционните състезания и игри по различни спортове, като тенис, футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, щафети, теглене на въже и лека атлетика.

"Все повече за студентите е ясно, колко е важно да спортуват. Участват с желание и имаме достатъчно много участници днес", сподели ръководителят на катедра ТМФВ на университета проф. д.п.н. Валентина Маргаритова. "Не само студентите трябва да спортуват, а и учениците и то от най-ранна детска възраст. За студентите мога да кажа, че това е почти задължително и точно те са хората, които трябва да предадат това на бъдещи поколения, защото те ще станат учители, ще станат ръководители", добави заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов.

Традициите на Пловдивския университет в спорта са големи, а тази година много от отборите защитиха призовете си места от студентските игри, като лека атлетика, тенис на маса и корт, бадминтон, футбол, волейбол, кикбокс и джудо. Зад всички тези постижения стоят преподаватели от катедра "Теория и методика на физическото възпитание", които с професионалния си опит създават боеспособни отбори във всички спортове.

"Аз много се радвам, че за втора поредна година Пловдивският университет и мажоретният отбор станаха шампиони с четири златни медала. Всеки ден бяха тук в залата и се подготвиха по възможно най-добрия начин. Много сме благодарни от сърце, аз особено се чувствам много горда за това, което тази година направиха тези прекрасни млади хора", заяви треньорът по мажоретен спорт гл. ас. д-р Ралица Кунчева.

Близо 10 години без представителен мъжки отбор тенисистите на Пловдивския университет се завръщат със златен медал в тежка конкуренция и нито един загубен мач.

"Аз съм много щастлива с тази победа, не само защото сме донесли престижното първо място и златен медал за Пловдивския университет, а се гордея най-вече от момчетата, понеже в тях видях една устременост, едно огромно желание за победа. Трудно, но много сладка победа и всички сме много щастливи", допълни треньорът по тенис на корт Татяна Найденова.

Катедра "Теория и методика на физическото възпитание" към Пловдивското университет е създадена преди 30 години. Оттогава до днес хиляди студенти от България и чужбина са избрали специалността, за да продължат своята професионална реализация.

