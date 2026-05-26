"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания

В осем френски департамента обявиха оранжев код заради температури от 35 градуса

"Топлинен купол" над Западна Европа счупи температурни рекорди и взе над 10 жертви във Франция и Великобритания

Заради очакваните безпрецедентно високи тепмератури, достигащи до 35 градуса, в осем френски департамента обявиха оранжев код за опасно горещо време. След като регистрираха най-горещия ден през май, във Великобритания днес се подготвяха за нов рекорд от 35 градуса. В Испания е издадено предупреждение за тропически нощи, при които температурите не падат под 20 градуса дори през нощта, и очаквани над 38 градуса до края на седмицата. Още за ситуацията в Европа и причините за безпрецедентното време.

Най-горещият ден, откакто има измервания, и над 350 счупени или изравнени температурни рекорда - Франция е обхваната от горещини, необичайни за това време на годината.

В търсене на прохлада много хора бяха привлечени от водата, петима души са се удавили. Други двама са починали по време на спортни събития на открито.

Пътници прекараха часове без климатизация в два високоскоростни влака след прекъсване на контактна мрежа северно от Лион. В четвъртък премиерът Себастиен Льокорню свиква среща, на която да бъдат обсъдени мерки, включително срещу риска от пожари.

Мишел, жителка на Нант: "Климатични промени, замърсяване, хората не уважават природата и тя ни го връща. Времето е резултат от всички тези обстоятелства".

Водоеми погълнаха четирима тийнейджъри във Великобритания. 500 домакинства в Съсекс и Кент останаха без вода. Смущения в жп транспорта и пожар край Единбург са другите последици от топлата вълна.

Вчера в Кю Гардънс, Югозападен Лондон, бяха регистрирани 34,8 градуса, което подобри рекорда от 1922 г., повторен през 1944 г. Издадено е първото за годината "кехлибарено" здравно предупреждение за повишен риск за възрастните хора в най-горещите часове.

"Последните дни бяха изключително горещи. Всички искаме хубаво време, но когато стане топло, всички се оплакваме, включително аз. Обмислям да си взема климатик, защото през нощта става непоносимо. И се радвам, че днес съм на работа, защото в офиса има климатизация".

Прогнозите в Испания са най-горещите дни да са между сряда и петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса. Решение за жителите на Мадрид са общинските байсени, които през миналата година отчитат 24% повече посещения в сравнение с предходната.

Тамара, жителка на Мадрид: "Всяка година жегата започва все по-рано и продължава по-дълго. Всеки се справя, както може".

Лятото дойде по-рано и в Португалия и плажовете край Лисабон се изпълниха. В части от Италия са в сила ограничения в работното време за хората, изложени продължително време на слънце.

Причина за горещото време в голяма част от Европа е така наречения "топлинен купол" - явление, при което горещия въздух, идващ от Северна Африка, се задържа под въздействието на мощен антициклон. Климатолози предупреждават, че необичайните и опасни метеорологични явления зачестяват в резултат на глобалното затопляне и все по-често се проявяват в нетипични сезони и региони.

