БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Втора жертва на катастрофата край Симитли

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
жена загина тежка катастрофа симитли благоевград
Слушай новината

Втора жертва на катастрофата край Симитли.

В МБАЛ - Благоевград е починал и 53-годишен спътник на загиналата по-рано през деня жена, съобщават от ОД на МВР Благоевград. В следствие на силния удар той е получил политравми.

По-рано днес тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е-79 край Симитли. Инцидентът станал малко преди 15.00 часа в района на разклона за село Черниче.

По първоначална информация 60-годишна жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.

Жената загина на място.

Заради тежкото произшествие движението по пътя беше спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочваха по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакваха на място.

#болницата в Благоевград #жертва на катастрофа #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
1
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
2
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче
3
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
4
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия“ в Париж
5
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала...
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
6
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
3
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Регионални

Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Натоварен трафик след празниците: Над 4500 санкционирани шофьори само за 24 часа Натоварен трафик след празниците: Над 4500 санкционирани шофьори само за 24 часа
Чете се за: 01:37 мин.
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя? Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Чете се за: 05:30 мин.
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
Болницата в Каварна е пред финансови затруднения и недостиг на лекари Болницата в Каварна е пред финансови затруднения и недостиг на лекари
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ...
Чете се за: 03:17 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ