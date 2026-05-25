Втора жертва на катастрофата край Симитли.

В МБАЛ - Благоевград е починал и 53-годишен спътник на загиналата по-рано през деня жена, съобщават от ОД на МВР Благоевград. В следствие на силния удар той е получил политравми.

По-рано днес тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е-79 край Симитли. Инцидентът станал малко преди 15.00 часа в района на разклона за село Черниче.

По първоначална информация 60-годишна жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.

Жената загина на място.

Заради тежкото произшествие движението по пътя беше спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочваха по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакваха на място.