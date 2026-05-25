Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Биляна Бонева
Чете се за: 00:57 мин.
войната украйна 300 сгради поразени руска атака киев
Русия предупреди чужденците да напуснат украинската столица и обяви серия от удари по конкретни цели в Киев.
Над 300 сгради са засегнати от масираната руска атака срещу Киев вчера. При ударите загинаха четирима души, а над 90 са ранени.

Спасителните екипи продължават да претърсват руините за пострадали. Атаката е определяна като една от най-тежките срещу украинската столица от началото на войната.

При нападението Русия използва и хиперзвукова ракета "Орешник". Москва заяви, че атаката е отговор на ударите с дронове срещу общежитие в Луганска област, при които загинаха 4-ма души.

Според Русия атаката е била умишлена и предупреди, че ще продължи да нанася удари по Киев.

