Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Русия предупреди чужденците да напуснат украинската столица и обяви серия от удари по конкретни цели в Киев.

Над 300 сгради са засегнати от масираната руска атака срещу Киев вчера. При ударите загинаха четирима души, а над 90 са ранени.

Спасителните екипи продължават да претърсват руините за пострадали. Атаката е определяна като една от най-тежките срещу украинската столица от началото на войната.

При нападението Русия използва и хиперзвукова ракета "Орешник". Москва заяви, че атаката е отговор на ударите с дронове срещу общежитие в Луганска област, при които загинаха 4-ма души.

Според Русия атаката е била умишлена и предупреди, че ще продължи да нанася удари по Киев.