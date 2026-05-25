Нормализира се обстановката в Ловешка област след проливните дъждове

Обстановката в Ловешка област след проливните дъждове се нормализира. Комисии започват описване на щетите в Априлци и Троян, каза областният управител на Ловеч Пламен Христов.

„Комисия от Общината, заедно с представители на Агенция за социално подпомагане, е започнала оглед на нанесените щети в Априлци. Потърпевшите граждани могат и на място да подават заявления за обезщетение. След това ще се прецени кой колко ще бъде обезщетен в зависимост от щетите“, добави Христов.

Той каза, че в Априлци има засегнати над 15 къщи. В троянското село Черни Осъм са отводнени новодненити къщи. Там оценката на щетите започва от утре.

Предстои екипи на „Геозащита“ – Плевен да направят оглед на образувалото се свлачище на територията на махала „Баба Стана“. Ще се търсят варианти за алтернативен достъп на хората от махалата към село Орешак, ако свлачището продължи да се активизира, добави Христов.

Той каза още, че се подготвя проект за утрепване на свлачището и ще се кандидатства за средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Оттам ще се търси финансиране е за възстановяване на два моста в Априлци и един в Дебнево, които бяха отнесени от придошлите води.

Областният управител посочи, че в момента няма населени места без ток и вода. Възстановено е водоподаването в луковитското село Ъглен, където помпената станция беше спряна заради придошлите води на река Вит.

Няма увредена републиканска пътна мрежа, започнало е разчистване на наноси, банкети. Утре областният управител ще издаде заповед за проверка на всички речни корита в областта.

Обемът на язовир Сопот е на 91 процента от пълния му капацитет. Изпуска се контролирано. Няма опасност от преливане, допълни Христов.