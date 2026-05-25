БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нормализира се обстановката в Ловешка област след проливните дъждове

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Нормализира се обстановката в Ловешка област след проливните дъждове
Слушай новината

Обстановката в Ловешка област след проливните дъждове се нормализира. Комисии започват описване на щетите в Априлци и Троян, каза областният управител на Ловеч Пламен Христов.

„Комисия от Общината, заедно с представители на Агенция за социално подпомагане, е започнала оглед на нанесените щети в Априлци. Потърпевшите граждани могат и на място да подават заявления за обезщетение. След това ще се прецени кой колко ще бъде обезщетен в зависимост от щетите“, добави Христов.

Той каза, че в Априлци има засегнати над 15 къщи. В троянското село Черни Осъм са отводнени новодненити къщи. Там оценката на щетите започва от утре.

Предстои екипи на „Геозащита“ – Плевен да направят оглед на образувалото се свлачище на територията на махала „Баба Стана“. Ще се търсят варианти за алтернативен достъп на хората от махалата към село Орешак, ако свлачището продължи да се активизира, добави Христов.

Той каза още, че се подготвя проект за утрепване на свлачището и ще се кандидатства за средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Оттам ще се търси финансиране е за възстановяване на два моста в Априлци и един в Дебнево, които бяха отнесени от придошлите води.

Областният управител посочи, че в момента няма населени места без ток и вода. Възстановено е водоподаването в луковитското село Ъглен, където помпената станция беше спряна заради придошлите води на река Вит.

Няма увредена републиканска пътна мрежа, започнало е разчистване на наноси, банкети. Утре областният управител ще издаде заповед за проверка на всички речни корита в областта.

Обемът на язовир Сопот е на 91 процента от пълния му капацитет. Изпуска се контролирано. Няма опасност от преливане, допълни Христов.

#област Ловеч #обстановка #проливни дъждове

Последвайте ни

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
4
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
5
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер", няма опасност за населението
6
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер",...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
5
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
6
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...

Още от: Регионални

Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград
Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград
Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места от голямото наводнение Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места от голямото наводнение
Чете се за: 01:30 мин.
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Чете се за: 00:55 мин.
Проблемът с боклука в столицата: Защо казусът може да се задълбочи след 1 юли? Проблемът с боклука в столицата: Защо казусът може да се задълбочи след 1 юли?
Чете се за: 03:10 мин.
Бум на кърлежите: 107 ухапани за няколко дни в Русе Бум на кърлежите: 107 ухапани за няколко дни в Русе
Чете се за: 02:47 мин.
В Бургас откриват "Алея на човечността" В Бургас откриват "Алея на човечността"
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В очакване на споразумение между САЩ и Иран: Спад в цените на петрола В очакване на споразумение между САЩ и Иран: Спад в цените на петрола
Чете се за: 03:30 мин.
По света
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Бум на кърлежите: 107 ухапани за няколко дни в Русе
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
По повод 24 май: Наградиха кореспондента на БНТ в Смолян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Епидемия от ебола в ДР Конго: Над 900 предполагаеми заразени, 101...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ