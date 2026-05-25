В очакване на споразумение между САЩ и Иран: Спад в цените на петрола

Цените на петрола намаляха рязко в очакване на сделка между Съединените щати и Иран за край на конфликта и отваряне на Ормузкия проток. Фючърсите на петрола сорт „Брент“ паднаха с 5,5% до под 98 долара за барел. Европейските акции също достигнаха най-високото си ниво от над два месеца.

В последните часове Вашингтон и Техеран изпратиха противоречиви сигнали – дали споразумението наистина е толкова близо, колкото се очакваше. По-малко от ден след като написа в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че споразумението с Техеран е „до голяма степен договорено“, американският президент Доналд Тръмп нападна критиците си в серия от постове, от които се разбра, че параметрите на сделката още не са напълно изчистени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Ако сключа споразумение с Иран, то ще бъде добро и адекватно, а не като това, което сключи Обама и предостави на Иран огромни суми и ясен и отворен път към ядрено оръжие. Нашето споразумение е точно обратното, но никой не го е виждал, нито знае какво представлява. То дори още не е напълно договорено.“

Тръмп написа, че преговорите протичат „организирано и конструктивно“, но е казал на екипа си да не бързат с постигането на споразумение. „Има заключения по много от обсъжданите теми, но това не означава, че сме близо до подписването“ – това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

Близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция „Тасним“ съобщи, че Съединените щати все още се противопоставят на искането на Техеран за размразяване на блокираните ирански активи. Според Багаеи един от най-спорните въпроси – този с иранската ядрена програма – засега дори не е предмет на обсъждане.

Държавният секретар Марко Рубио, който е на посещение в Индия, открехна завесата към това какво се очаква след евентуална сделка.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Имаме на масата едно, според мен, доста солидно предложение за това да се отвори Ормузкия проток и да започнат реални, значими и ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. Дано успеем да го осъществим. Както каза президентът, той не бърза и няма да сключи лоша сделка… няма да сключи лошо споразумение. Така че нека видим какво ще се случи. Ще дадем всяка възможност на дипломацията да успее, преди да проучим алтернативите.“

Според високопоставен ирански дипломат, цитиран от агенция ИСНА, се предвижда преговорите по ядрения въпрос и запасите от високообогатен уран да протекат в рамките на 60 дни след евентуалното сключване на споразумението.