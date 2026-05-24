Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж

от БНТ , Източник: БТА
Това е вторият ѝ концерт в легендарната зала във френската столица

На днешния 24 май – празника на българската просвета и култура, и на славянската писменост, Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала "Олимпия". Събитието тази вечер се превръща не само в музикален акцент, но и в символично българско присъствие в сърцето на френската столица, коментират почитатели.

Това е второто гостуване на най-голямото име в българската поп музика на сцената на "Олимпия". На 9 януари 2009 г. Лили Иванова стана първият български изпълнител със самостоятелен концерт в една от най-престижните и популярни концертни зали в Европа – исторически момент за нейната кариера и за българската музика. Гастролът предизвиква силен интерес както сред българската общност във Франция, така и сред френската публика. Медии тогава описват атмосферата като триумфална, а публиката аплодира певицата на крака.

В официалния сайт на "Олимпия" Лили Иванова е представена като "най-великата фигура в българската популярна музика":

"Повече от 65 години тя въплъщава страстта и превъзходството на един изключителен артист. Истинска жива легенда, тя е изнесла над 10 000 концерта и е записала над 600 песни, издавайки над 40 самостоятелни албума, повечето от които са платинени. Нейният уникален глас – едновременно мощен и чувствителен, надхвърля жанровете – поп, шансон и джаз. Символ на елегантност и артистично постоянство, Лили Иванова остава въплъщение на душата на българската песен", се казва в представянето.

Сцената на "Олимпия" е свързана с имената на световни музикални икони като Франк Синатра, Ела Фитцджералд, The Beatles, The Rolling Stones, Дейвид Боуи, Pink Floyd, Джими Хендрикс, Мадона, Тина Търнър, Рей Чарлз, Селин Дион, Боб Дилън, Лана Дел Рей, както и най-легендарните френски имена – Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Джони Холидей, Жак Брел, Ив Монтан, Мирей Матийо и Далида, която е сред артистите с най-много поредици от разпродадени концерти в залата. Там са гостували и големи джаз музиканти като Майлс Дейвис, Джон Колтрейн, Нина Симон.

снимка: Лили Иванова/Фейсбук

След обявяването на концерта през ноември м.г., певицата отправи специални благодарности към Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, както и към Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie. Именно след участието си във фестивала "Франкофоли" в Пловдив през 2025 г. Лили Иванова получава поканата отново да се качи на сцената на "Олимпия".

В Париж Лили Иванова ще излезе на сцената заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио "ЛаТиДа".

В навечерието на концерта Министерството на външните работи удостои Лили Иванова с отличието "Златна лаврова клонка", като определи предстоящото събитие в Париж като важен жест на българската културна дипломация.

В профила си във Фейсбук Лили Иванова благодари на министъра на културата Евтим Милошев и на генералния директор на БНТ Милена Милотинова за поздравителните адреси към нея.

