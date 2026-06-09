Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"

Днес Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе". От прокуратурата настояват за най-тежката мярка "постоянен арест".

Обвиняемият Траян Филипов е настанен в "Пирогов". От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание.

Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние със счупен гръбнак и не може да участва в производството.

Срещу двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка.