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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"

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В "Пирогов" ще се проведе изнесено заседание, тъй като обвиняемият е настанен там

Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе". От прокуратурата настояват за най-тежката мярка "постоянен арест".

Обвиняемият Траян Филипов е настанен в "Пирогов". От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание.

Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние със счупен гръбнак и не може да участва в производството.

Срещу двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка.

#"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #мярка за неотколонение

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