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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“

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150 движил автомобилът врязал автобус челопешко шосе обзор
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Един от шофьорите, причинил тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" в петък вечерта, е със счупен гръбнак в тежко състояние. Това стана ясно след заседание на СГС, на което не беше даден ход на делото по отношение на мярката му за неотклонение.

От Софийската градска прокуратура настояват за най-тежката мярка задържане под стража. Обвиняемият Васил Михайлов обаче не е в състояние да участва в производството, тъй като трябва да претърпи операция.

Той е настанен в УМБАЛ "Св. Анна”. Другият шофьор е настанен в "Пирогов". Очаква се утре там да се проведе изнесено съдебно заседание. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка.

#"Челопешко шосе" #мярка за неотколонение

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