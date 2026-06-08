Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“
Един от шофьорите, причинил тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" в петък вечерта, е със счупен гръбнак в тежко състояние. Това стана ясно след заседание на СГС, на което не беше даден ход на делото по отношение на мярката му за неотклонение.
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От Софийската градска прокуратура настояват за най-тежката мярка задържане под стража. Обвиняемият Васил Михайлов обаче не е в състояние да участва в производството, тъй като трябва да претърпи операция.
Той е настанен в УМБАЛ "Св. Анна”. Другият шофьор е настанен в "Пирогов". Очаква се утре там да се проведе изнесено съдебно заседание. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.
При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка.