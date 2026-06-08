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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"
Снимка: БГНЕС
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Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори – Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

При тежкия пътен инцидент четирима души загинаха, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км/ч. Шофьорските им книжки са издадени в Чехия.

#"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #гледане на мярка

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