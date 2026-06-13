Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме ключови инфраструктурни проекти

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че разликата между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт.

"Винаги е отговорно. Винаги има трудности, но има и ентусиазъм, че може да направиш нещо за държавата. Разликата сега е, че имаме парламентарно мнозинство, което може да влияе върху законите и развитието на секторите. Сега можем да направим планиране за следващите четири години и да го изпълним. Особено в пътния сектор и при липсващата инфраструктура е необходим хоризонт и време", подчерта Шишков.

Според него само за първия месец от управлението са излезли наяве редица проблеми, включително опити за индексации на договори, случаят във Варна и нови данни около строителството на автомагистрала "Хемус":

"Излезе тоталният скандал с опита за индексации. Това беше опит да бъдат индексирани почти 1 милиард лева в загуба за държавата. След това се случиха историите с Варна. Дадохме поредния лот на "Хемус" на прокуратурата. Започнаха да излизат буквално чудовищни неща. И това е само за толкова кратко време."

По повод недоволството на туристическия бранш от летните ремонти министърът увери, че ограниченията са временни и скоро ще отпаднат:

"До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки такова, каквото беше. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временен проблем, но в период, в който той може да бъде понесен. До края на месеца тези дейности ще бъдат приключени."

Той подчерта, че през юли и август не се очакват сериозни затруднения за туристите:

"Миналата година ремонтите се проточиха до средата на юли. Сега те ще приключат преди края на този месец. Пожелавам дълъг сезон на нашето Черноморие. Няма да попречим на туризма, напротив – ще помогнем, защото магистралата ще бъде в по-добро състояние."

По темата за бъдещата автомагистрала "Черно море" Шишков посочи, че България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки по оста Север – Юг:

"В България няма изградени магистрали по оста Север – Юг. Едната е магистрала "Черно море", другата е трасето Русе – Маказа. Ние изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те."

Според него концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство:

"Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет."

Шишков отправи остри критики към предишното управление на регионалното министерство по отношение на строителството на автомагистрала "Хемус":

"През 2021 година установихме незаконно строителство по четвърти лот на магистрала "Хемус". Това можеше да бъде видяно от всеки. Всичко, което е строено без разрешение за строеж, е незаконно. Има съоръжения, които са изградени частично без необходимите документи."

По думите му след издаването на строителни разрешения са били извършени значителни плащания:

"След издаването на разрешението за строеж са платени около 13 милиона евро. Същевременно през 2021 г., когато беше установено незаконното строителство, самите строители са декларирали, че не са строители на обекта. Това е част от модела, който доведе до дълбока финансова и морална криза в управлението."

Министърът определи магистралата като емблема на съмненията за корупция:

"Магистрала "Хемус" се превърна в символ на огромните съмнения за корупция в България. Раздадоха се огромни аванси без готови проекти. И днес продължаваме да нямаме готова проектна документация за голяма част от трасетата."

Във връзка с казуса за незаконното строителство край Варна, регионалният министър заяви:

"За да стигнем до въпроса за човешките съдби, държавата е трябвало години наред да не функционира правилно. Институциите са работили в една посока, но тя не е била законността. Били са издавани удостоверения за търпимост за сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 година, а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната фирма."

Според него отговорност носят множество институции и длъжностни лица:

"Всеки има вина и всеки носи отговорност в този сценарий. Някой е създал този сценарий и той е продукт на завладяната държава, от която сега постепенно излизаме."

По отношение на водната криза министърът заяви, че количеството вода не е основният проблем:

"Язовирите може да са пълни, но ако губим между 70 и 80 процента от водата по мрежата, няма язовир, който да компенсира това. Основният проблем е остарялата водопроводна инфраструктура."

Той призна, че подмяната на мрежата ще струва милиарди:

"В момента се прави анализ. За един месец няма как да изчислим точната стойност. Сметката със сигурност ще бъде огромна. Но е важно, че вече имаме хоризонт и възможност да подредим проблеми, които са изоставени с десетилетия."

Министър Шишков увери, че въпреки финансовите предизвикателства държавата няма намерение да спира ключовите инфраструктурни проекти.

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