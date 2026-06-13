Рекорден брой участници се включват в триатлон "Лъвско сърце" в Бургас

В района на Ченгене скеле край Бургас днес, 13 юни, ще се проведе състезание по олимпийски крос триатлон.

На стартовата линия ще застанат рекорден брой участници от страната и чужбина - 900, които ще съчетаят плуване, колоездене и бягане.

"Дистанциите са 1.5 км плуване, 40 км колоездене и 10 км бягане с пресечен терен. Интересът се дължи на това, че триатлонската общност супер много се разраства и състезанието е достъпно за начинаещи", сподели организаторът и председател на сдружение "Лъвско сърце" Гергана Данева.

Павлин Георгиев вече мина цялото трасе, преди официалния старт от 9:00 часа.

"Правил съм триатлона няколко пъти. Бургазлия съм и си завъртях трасето без напрежение. Сега ща го направя втори път", допълни той.

Вижте целия обект във видеото.