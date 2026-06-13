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Рекорден брой участници се включват в триатлон "Лъвско сърце" в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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На стартовата линия ще застанат около 900 участници.

рекорден брой участници включват триатлон бургас
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В района на Ченгене скеле край Бургас днес, 13 юни, ще се проведе състезание по олимпийски крос триатлон.

На стартовата линия ще застанат рекорден брой участници от страната и чужбина - 900, които ще съчетаят плуване, колоездене и бягане.

"Дистанциите са 1.5 км плуване, 40 км колоездене и 10 км бягане с пресечен терен. Интересът се дължи на това, че триатлонската общност супер много се разраства и състезанието е достъпно за начинаещи", сподели организаторът и председател на сдружение "Лъвско сърце" Гергана Данева.

Павлин Георгиев вече мина цялото трасе, преди официалния старт от 9:00 часа.

"Правил съм триатлона няколко пъти. Бургазлия съм и си завъртях трасето без напрежение. Сега ща го направя втори път", допълни той.

Вижте целия обект във видеото.

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