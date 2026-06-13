Олимпийски крос-триатлон "Лъвско сърце стартира край Бургас

В района на "Ченгене скеле" край Бургас днес започва състезание по олимпийски крос-триатлон. На стартовата линия ще застанат рекорден брой участници - 900, които ще съчетаят плуване, колоездене и бягане.

Стотици състезатели, както от страната, така и от чужбина, ще застанат на стартовата линия на едно от най-мащабните издания на "Лъвско сърце".

Гергана Данева, организатор и председател на Сдружение "Лъвско сърце": "Форматът е олимпийски крос-триатлон, т.е. дистанциите са километър и половина плуване, 40 км колоездене и 10 км бягане в пресечен терен. Триатлонската общност супер много се разраства и състезанието е достъпно за начинаещи. Идеята ни от самото начало е да популяризираме културни и природни забележителности в България чрез спорт." Павлин Георгиев, участник: "Сили имаме, аз съм го правил няколко пъти и тази година исках да се предизвикам малко повече и затова станах малко по-рано. Дойдох с колата, завъртях си трасето без напрежение, видях зайци, сърни, много приятно си изкарах и сега ще си го направя втори път."

Денят обещава много спортни емоции, но и сериозни изпитания за всички 900 участници, а официалния старт се дава точно в 9:00 часа.

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