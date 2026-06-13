Първият фестивал на билките започна в благоевградското село Логодаж

Първото издание на Фестивала на билките в благоевградското село Логодаж започна днес. Празникът е посветен на лечебните растения и богатството на природата. Събитието съчетава познания за билкарството, връзката с природата и традициите, свързани с използването на лечебни растения.

От рано сутринта, дворът на храм "Св. Архангел Михаил" в благоевградското село Логодаж се изпълни с аромат на билки. Зазвучаха народни песни, чрез които местните баби запознаха участниците с лечебните свойства и традиционната употреба на билките.

Мартин Караджов – организатор: "Успяхме да разпознаем над 50 различни вида лечебни растения. В момента, тъй като е началото на сезона, са първите билки като жълт кантарион, мащерка, бял равнец, предстои скоро да изникне и червения риган, за който много малко хора знаят, че се среща тук в полите на Влахина." - Това е биле омайниче. Затова, защото съм го изживяла без да знам. Ако свариш и го пийнеш и си вече пияна. И омайва…

По време на събитието, участниците пиха сок от бъз, смокиня и магарешки бодил. Научиха се как правилно да берат и съхраняват билки.

Елена Чучкова: "Това е най-лесният начин да се справим с една лека настинка, примерно. Или с нещо, което му трябва по-дълъг период да го лекуваме. Билките действат с натрупване."

БНТ: Кои билки можеш да разпознаеш?

Яна: "Лайката".

БНТ: Обичаш ли чай от лайка?

Яна: "Много."

Специалисти съветват, преди употреба да разучим добре билката, защото някои са токсични и могат да бъдат опасни за хората.