САЩ убиха лидера на венецуелски наркокартел

Американската армия е елиминирала лидера на венецуелския наркокартел "Трен де Арагуа", известен като Ниньо Гереро. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в пост в мрежата Трут соушъл.

Известният бос на престъпната организация, действаща главно от затворите, е бил ликвидиран с въздушен удар.

Военната операция е била съгласувана с властите във Венецуела. Гереро и други други лидери на "Трен де Арагуа" бяха подложени на санкции от страна на Съединените щати.

Групировката е определена от Държавния департамент като чуждестранна терористична организация.