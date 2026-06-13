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САЩ убиха лидера на венецуелски наркокартел

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Ниньо Гереро е ликвидиран при въздушен удар

САЩ убиха лидера на венецуелски наркокартел
Снимка: БТА/Архив
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Американската армия е елиминирала лидера на венецуелския наркокартел "Трен де Арагуа", известен като Ниньо Гереро. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в пост в мрежата Трут соушъл.

Известният бос на престъпната организация, действаща главно от затворите, е бил ликвидиран с въздушен удар.

Военната операция е била съгласувана с властите във Венецуела. Гереро и други други лидери на "Трен де Арагуа" бяха подложени на санкции от страна на Съединените щати.

Групировката е определена от Държавния департамент като чуждестранна терористична организация.

#САЩ срещу Венецуела #САЩ #картел #наркокартел

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