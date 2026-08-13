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Жертвите на земетресението в Колумбия вече са 265

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Президентът обяви създаването на кризисен фонд в страната

броят жертвите земетресението колумбия достигна 236
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Броят на жертвите на земетресението с магнитуд 7,4, разлюляло Колумбия в понеделник, достигна 265, обяви колумбийският президент Бернардо де ла Есприеля, цитиран от Ройтерс.

Той обяви създаването на кризисен фонд в страната заради последиците от мощния трус. Това извънредно финансиране, според плана на държавния глава, е предназначено за реконструкцията на разрушени от природното бедствие болници, училища, жилищни сгради и инфраструктура.

Според данните, изнесени от Де ла Есприеля, 496 души остават в неизвестност.

"Усилията ни са концентрирани в откриването на изчезналите", заяви държавният глава пред журналисти.

Ранените са над 3700 според националната агенция за бедствията, информира ДПА.

Спасителните екипи работят под напрежение сред развалените, за да открият оцелели, преди да изтекат 72-та часа, в който обичайно има надежда, посочва ДПА.

Най-тежко засегнати са градовете Кали, Перейра и Манисалес.

Съгласно последните данни 140 сгради са напълно разрушени от труса. Щети са понесли над 45 000 апартамента и къщи. Потърпевши са повече от 49 000 души.

Снимки: БТА

Чужди страни и неправителствени организации продължават да изпращат помощ на Колумбия. САЩ предложиха на Колумбия помощ в размер на 15 милиона долара, а президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че е готова да изпрати стотици спасители и здравни работници, както и хранителни запаси и оборудване.

#земетресение в колумбия

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