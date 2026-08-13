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Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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куба отбелязва 100 години рождението фидел кастро
Снимка: БТА
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Куба отбелязва днес 100 години от рождението на бившия кубински лидер Фидер Кастро, предаде Асошиейтед прес. В страната тази седмица се организират различни събития в памет на Кастро, сред които ще има Международен панаир на книгата, изложби, концерти и събрания на делегати на леви организации.

Плакати с лика на Фидел Кастро бяха разпънати по фасадите на болници, а на улиците бяха поставени билбордове с негови лозунги, като например "Отечество или Смърт".

Куба отбелязва 100-годишнината от рождението на Фидел Кастро в момент, в който е подложена на все по-голям натиск, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи на острова пълна блокада през януари и въведе серия от санкции, имащи за цел да установят натиск върху комунистическото правителство да предприеме политически и икономически промени. Мерките задълбочиха петгодишната икономическа криза в Куба, която беше причинена от по-ранни американски санкции и неуспешната реформа на кубинската финансова система.

За кубинците последиците са всеобхватни и включват дълги спирания на тока, недостиг на гориво и лекарства, намаляваща индустриална активност и туризъм, отмяна на полети, ограничения на превозите и намаляване на работното време и на учебните часове.

снимки: БТА

Фидел Кастро управлява Куба в продължение на пет десетилетия – от 1959 до 2008 г., когато предаде властта на брат си Раул. За Латинска Америка и за развиващите се страни Фидел Кастро се превръща в символ на антиколониалната борба и на революционните движения. Политиките му пораждат обаче и сериозна опозиция - първо от страна на богатите кубинци, мнозина от които бягат в САЩ, а след това и от страна на тези, които са против монопола на комунистическата партия върху властта в Куба.

#100-годишнина #фидел кастро #Куба

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