Фирма превозва деца до училище с леки коли без технически преглед

Сигнали от родители и ръководството на училище в Обзор, че фирмата, спечелила обществена поръчка да вози децата им, от години не спазва изискванията за училищен транспорт. По случая са подавани многократно сигнали до институциите, има наложени санкции и съдебни решения срещу превозвача. Въпреки това нарушенията продължават.

Дъщерята на Ива е сред децата, които ползват ученическия превоз всеки ден от село Баня до Обзор.

Ива Лаловска, майка: „Шофьорът се саморазправяше с децата – той се обръщаше, викаше, ръкомахаше, набиваше рязко спирачки...“

Според майката безопасността на учениците не е гарантирана.

Ива Лаловска, майка: „От село Баня се возят 5 деца. Те влизат в едно жълто, като такси – лек автомобил, жълт, който е с падащи задни седалки. Често се случва дъщеря ми и още някое дете да се возят на задната седалка. Там е неудобно, тясно, колани не се слагат.“

През 2023 г. Община Несебър възлага ученическия превоз на частна фирма, която трябва да извозва децата с микробус срещу 76 000 евро. Договорът обаче не се изпълнява, а училището подава сигнал.

Георги Георгиев, зам.-директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Обзор: „До фирмата превозвач, до Община Несебър, има и писма до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като в началото на тази година също има писма, които дават информация за случващото се.“ Тодор Атанасов, „Автомобилна администрация“ – Бургас: „През май месец миналата година беше извършван превоз с категория М1. Съставен е акт на водача, взето е свидетелството за управление, свалена е предната регистрационна табела на автомобила, както и талонът на автомобила и той е спрян от движение.“

Превозвачът неуспешно обжалва актовете. А нарушенията продължават и тази година.

Кръстьо Пеев, председател на Сдружение „Обществен съвет – Несебър“: „Учениците бяха взимани от майката на собственика на фирмата. Проверихме регистрационния номер и се оказа, че автомобилът е без годишен технически преглед.“ Тодор Атанасов, изпълняващ длъжността началник на „Автомобилна администрация“ – Бургас: „Свалена е предната регистрационна табела, взето е удостоверението за регистрация на МПС, както и на госпожата е отнето свидетелството за управление на МПС.“

По телефона управителят на фирмата Иво Нанев ни насочи към директора Даниела Нанева, която отказа да коментира казуса. Възложителят – Община Несебър, също не отговори на въпросите ни.

Кръстьо Пеев, председател на Сдружение „Обществен съвет – Несебър“: „Поради какви причини Община Несебър отказва години наред да осъществи контрол на тази фирма, не мога да кажа. Но само искам да добавя, че въпросната фирма всяка година получава дотации от бюджета за това, че извършва превоз на ученици в труднодостъпен район.“

До момента фирмата е получила за това 80 000 евро.