БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лили Иванова засне видео към новата си песен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: екип Лили Иванова
Слушай новината

Лили Иванова засне видео към най-новата си песен „Счупено сърце", който е достъпен в официалния ѝ канал в YouTube, съобщиха от екипа на певицата. Освен това сингълът е достъпен във всички аудио стрийминг платформи.

"Счупено сърце" е по текст на Мартин Карбовски и музика на Огнян Енев. Песента беше представена през декември м.г. в Зала 1 на Националния дворец на културата (НДК).

Лили Иванова представи песента и на галаконцерта "Симфония на времето", посветен на 45-годишнината от създаването на НДК на 31 март.

Певицата започна националното си турне с концерт в Благоевград на 25 март. Кюстендил беше втората спирка от турнето, в което заедно с Лили Иванова на сцената са музикантите от LI Orchestra – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и "ЛаТиДа". Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров, организатор на концертите е Николай Недеков.

Следващите дати от турнето на Лили Иванова са на 15 юни в Габрово, 1 юли – Добрич, 2 юли – Русе, 10 юли – Горна Оряховица, 11 юли – Варна, 12 юли – Бургас, 7 септември – Пловдив, 10 септември – Плевен, 22 октомври – Шумен, 16 ноември – Хасково и 18 ноември в Пазарджик.

На 8 май в столичната "Арена 8888 София" е благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. На 24 май предстои концертът на най-голямото име на българската музикална сцена в зала "Олимпия" в Париж.

#нова песен #Лили Иванова

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Култура

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ