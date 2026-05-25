Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона. Близо 20 хиляди души в Севлиево и шест села остават без вода заради скъсана тръба на водопровод, който захранва града и шест села. Обстановката там се нормализира, но все още е в неизвестност 55-годишният мъж, който изчезна. Вероятно придошлите води са го отнесли, вчера са намерени обувки, които неговият брат е разпознал като негови. Издирването вчера заради лошите условия беше прекратено, но ще бъде възобновено. Обходено е поречието на реката, както и цялата местност с дрон, но няма резултат.

Иван Иванов, кмет на Севлиево: Причините са няколко. Основната е огромното количество вода, което падна в целия водосбор на реките Видима и Русица. Тъй като този водосбор е огромен, това е цялата Северна и Централна Стара планина пред Балкана. И големият валеж направи така, че водата да излезе извън коритото и да причини това бедствие.

Основният проблем в Севлиево е, че вече трети ден хората са без вода.

Кристина Сиворова, областен управител на област Габрово: "Работи се по отстраняване на проблема. От момента, в който се разбра, че има скъсана тръба на довеждащия водопровод, сме в контакт с министъра на регионалното развитие. Очаква се оптимистичният вариант е довечера да има вода в Севлиево, песимистичният е утре през деня да бъде пусната."

Осигурена е вода за двете болници в града, както и за хора в неравностойно положение и с увреждания, които не могат да отидат на местата, където се раздава вода. Осигурена е вода и за шестте села, които се захранват от въпросния водопровод, заявяват от общината.

Засегнатите от бедствието ще получат еднократна помощ.

Кристина Сиворова, областен управител на област Габрово: „Еднократната помощ, която могат да получат в такъв момент, е 1171 евро. Днес ще дойде и министърът на труда и социалната политика, който ще обяви допълнителни мерки, които могат да се приемат, за да се помогне на хората.“



