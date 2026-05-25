След потопа в Севлиево: Трима министри проверяват дейностите по прекъснатия водопровод

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона.

Близо 20 хиляди души в града и още 6 села вече трето денонощие са без питейна вода. Причината е тежка авария на довеждащия водопровод над река Видима. Направена е организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.

Междувременно обстановката в област Габрово постепенно се нормализира, но бедственото положение остава в сила. В Севлиево мобилни екипи на общината и Агенцията за социално подпомагане вече описват щетите от наводнението.

Пострадалите семейства могат да получат финансова помощ за увредено имущество, а при засегнато единствено жилище е предвидена и допълнителна подкрепа.

Все още се издирва 55-годишният мъж, който е в неизвестност след поройните дъждове в Севлиево.