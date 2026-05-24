Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Обстановката в област Велико Търново се нормализира след пороите***Бедственото положение в област Габрово остава в сила, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Бедственото положение в Габровска област остава: В Севлиево оценяват щетите след наводненията

от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Обстановката постепенно се нормализира, продължава издирването на 55-годишен мъж

Снимка: БГНЕС
55-годишен мъж е в неизвестност след поройните дъждове в Севлиево. Издирването му продължава, като в акцията участват екипи на полицията, пожарната и доброволци. Обстановката в цялата Габровска област постепенно се нормализира. Въпреки това бедственото положение остава в сила, а институциите продължават работа по разчистването на засегнатите райони и оценката на нанесените щети.

Десетки семейства в Севлиево посрещнаха утрото сред кал, съсипана покъщнина и страх.

Симеон Георгиев: "Аз цяла нощ не съм спал, цяла нощ съм стоял на терасата. Като почна да вали, рекох: "Пак – викам – свърши се, викам, ще се наводни пак". Не знам..."

От рано сутринта Симеон изнася съсипани мебели и техника от дома си. Казва, че щетите са огромни.

Симеон Георгиев: "Има още да се вадят, много. Много. Шкафовете, печката ми на газ, и двете, и на фурната... газ. Тя вече не става, тя цялата е пълна в тиня. Не става вече нищо. Фризерите... те с двата фризера, тук дето имам фризер, те са пълни.”

В дома на Кязим водата е достигнала над метър. За минути приземният етаж е бил залят. Семейството му днес разчиства стаите, а щетите тепърва ще се изчисляват.

Кязим Илиев: "Ламинатът е унищожен. Гардеробът до половината беше залят във вода, виждате. Техниката е унищожена – хладилник, готварска печка, пералня. Единственият уред здрав е телевизорът..."

В Севлиево и други пет населени места в региона няма питейна вода заради скъсан водопровод. На хората се раздава минерална, а на място има и водоноски.

д-р Иван Иванов, кмет на Севлиево: "Мястото, където е прекъснат водопроводът, е много труднодостъпно. Трябва тежка техника. Хубавото е, че нивото на реката постепенно се отдръпва, за да могат да влязат да работят. Почти 90 метра е откъсната тръбата."

От Регионалната здравна инспекция в Габрово съветват засегнатите от наводнението да използват предпазни средства при разчистването.

д-р Николай Пенчоков, директор РЗИ - Габрово: "Не съветвам използването на залята хранителна продукция да се използва повече, защото в тия води, в тая тиня, логично е да има изключително голям брой заразни микроорганизми и вируси, които могат да причинят стомашно-чревни заболявания."

От Агенцията за социално подпомагане започнаха да описват щетите в Севлиево и Габрово.

#потоп в Северна България #порои #севлиево #издирван мъж

