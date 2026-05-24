Полицията продължава да издирва 55-годишния мъж, изчезнал след пороите в района на Севлиево
Снимка: МВР
Полицията в Габрово издирва 55-годишния Георги Димитров Карапенев от Габрово. Мъжът е в неизвестност, след като за последно е бил забелязан на 23 май в местността Чакала край Севлиево, съобщават от полицията.
Според информацията той е висок около 188 сантиметра, с овално лице и сини очи. Бил е облечен със сиво работно облекло – тип гащеризон, със светлоотразителна лента.
Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, могат да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.
Мъжът е бил забелязан за последно в района малко след 10:00 часа на 23 май.