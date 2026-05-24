Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Обстановката в област Велико Търново се нормализира след пороите***Бедственото положение в област Габрово остава в сила, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево

Снимка: БГНЕС
В Севлиево, където вчера беше най-критична обстановката, тази сутрин отново заваля дъжд, но не с този интензитет, който беше в предходните 24 часа. Иначе в област Габрово бедственото положение остава в сила.

Вчера поройният дъжд причини изключително много щети, както по инфраструктурата, така и наводни приземните етажи на къща. Към момента е унищожена пасарелката - вид пешеходно съоръжение към дома на две семейства. Общинските власти поддържат контакт с тях, за да видят дали имат нужда от помощ.

В шест квартала в Габрово е спряно водоподаването заради замътняване на водата. От Регионалната здравна инспекция съобщиха, че ще вземат проби, за да видят какво е качеството на водата. Много щети по инфраструктурата има и в населените места от община Габрово. Няма непроходими пътища, но властите призовават шофьорите да бъдат много внимателни, защото на места са се образували свлачища.

В Севлиево до късно снощи продължи разчистването. Вчера поройните дъждове заляха северната част на града. 25 души се наложи да бъдат евакуирани с лодки и с противопожарни автомобили. Те бяха настанени в общежитието към техникума в града, но късно снощи се завърнаха по домовете си. Доброволци, общински власти, полиция, пожарна издигнаха диги на реката, която значително вчера повиши нивото си. Чували с пясък са разположени и около домовете на хората с цел, ако дойде повече вода да бъде спряна.

Язовир "Александър Стамболийски" е бил изпуснат предния ден, тъй като е започнал да повишава нивото си и вчера около 9:00 часа постепенно нивото е достигнало 98% от полезният му обем. Към 13:00 часа е започнало изпускането му. Най-лошата новина от Севлиево е, че в неизвестност е 55-годишен мъж, който се издирва от вчера. Той е бил забелязан около 10:00 часа в местност близо до града. В издирването му освен полицейски служители се включиха и доброволци, но към този момент няма резултат и мъжът още се търси.

И днес тук ще продължи разчистването. Няма вода в Севлиево, защото вчера водната стихия заля пречиствателната станция. Доставено е достатъчно количество минерална вода за хората. На място се очакват и доброволци, които да помогнат в разчистването. Предстои да започне и описването на щетите, за да могат пострадалите хора да кандидатстват за еднократна помощ.

#потоп в Северна България #севлиево #издирван мъж #Габрово #бедствено положение

