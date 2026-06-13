Патриарх Даниил оглави "Шествие за семейството" в столицата

Патриарх Даниил оглави "Шествие за семейството" в подкрепа на младите и многодетни семейства. От Светия Синод се противопоставиха на прайда, но обявиха че няма да престанат да се молят за всеки човек.

Шествието за семейството премина от църквата "Света Неделя" до храм-паметника "Св. Александър Невски".



Инициативата е под егидата на Софийската света митрополия и започна с молебен на българския патриарх. След това шествието премина през центъра на София. А участниците в него заявиха подкрепата си за тракционните ценности.

Патриарх Даниил каза, че Църквата призовава държавните институции да направят каквото е необходимо, за да защитят не само устоите на семейство, както са били за българите от векове, но и да защитят това положение в Kонституцията, в което се казва, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.

„Това шествие, което е Шествие на семейството, не е за противопоставяне и не е в протест, не е контрашествие, а е един призив към всички човеци да се приобщят към Божията любов“, каза патриархът.

Според неговите думи Господ не желае смъртта на грешника, а да се обърне той и да бъде жив.

„Това правим и ние“, подчерта Негово Светейшество. Симона Веселинска: „Ние сме тук с нашите три дъщерички, за да можем да подкрепим това, което Бог е направил – първата институция. Семейството е най-ценното нещо, което може да има някой.“

Снимки: БТА и БГНЕС