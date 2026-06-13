Дипломатически пробив за Украйна: Как приемат жителите на Киев началото на преговорите за членство в ЕС?

Украинците реагираха с предпазлив оптимизъм на новината, че в понеделник започват фактическите преговори за членство на Украйна и Молдова в Европейския съюз. Те приветстват събитието, но и признават, че предстои дълъг път.

Анжела Третякова, разселена от Донецк: „Имам големи надежди. Има съмнения, че ще бъдем приети в Европейския съюз по време на война, но това е първата стъпка и ми се струва правилна.“

Олександр Йемелянов, жител на Киев: „Това е добра новина, но е толкова дълъг процес. И как това може да повлияе на войната? Ние не сме в Европейския съюз и Европеският съюз не ни защитава, правим всичко със собствената си армия.“

Киев все още е изправен пред съществени законодателни реформи, преди да се присъедини към блока. Решението за начало на преговорите бележи дипломатически пробив след години на забавяне. Президентът Володимир Зеленски определи членството в ЕС като стратегически приоритет по време на руската инвазия.