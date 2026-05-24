След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?

Трагедия в Благоевград. Непълнолетно момиче беше намерено мъртво пред блок, а момче е в тежко състояние след падане от висок етаж на сградата.

Окръжната прокуратура работи по всички версии, включително за убийство, самоубийство или склоняване към самоубийство. Не е изключено в основата на трагедията да стои използването на наркотици.

До късно днес продължи огледът на разследващите – както пред блока, така и в апартамента. В късния следобед те си тръгнаха, изнасяйки няколко чувала, по всяка вероятност с веществени доказателства.

В апартамента, освен загиналото момиче и момчето, са били още двама младежи, които са задържани.

В двете училища, в които са учили загиналото момиче и тийнейджърът, психолози ще се срещнат с класните ръководители. Във вторник, първия учебен ден след почивните дни, психолози ще започнат работа и с учениците на двамата тийнейджъри.

Малко след полунощ съсед се натъква на безжизненото тяло на младото момиче пред входа на блок 17 в квартал „Струмско“. Минути по-късно става ясно, че зад блока има и тежко ранено момче.

Разследването установява, че двамата са паднали от петия етаж.

Днес хора от блока разказаха, че момчето, в чийто дом се е разиграла трагедията, е било тихо и скромно.

Иван, съсед: „Събирали са се, но в рамките на нормалното – музика до към 23.00 часа и после тихо, кротко. Особено снощи нищо не сме чули – нито силна музика, нито караници, нито викове. Аз до 23.00 часа бях буден и нищо не съм чул.“ „В четири часа отворих и видях. Кой знае кога е станало.“

Зад блока, откъдето е паднало момчето, днес имаше полицейски ограждения. Бяха останали и счупени клони от дървото, което вероятно е омекотило удара.

За живота на тийнейджъра се борят медиците в „Пирогов“, а съседи недоумяват как точно се е случила трагедията.

„Тук никога не е имало проблеми – деца да създават скандали, да се бият или да се събират посред нощ. Не съм чула такова нещо, нито от съседи.“

С пост в социалните мрежи вътрешният министър Иван Демерджиев обяви война на наркоразпространението и заяви, че ще бъде безкомпромисен при бездействие или привидни действия от страна на областните и главните дирекции. Той посочи, че МВР трябва да се събуди, а трагедията в Благоевград е пореден знак, че трябва да се положат всички усилия в тази посока, за да бъдат спасени българските деца.

„Няма да се задоволя с механично отчитане на брой задържани“, пише още той.

Във вторник общественият посредник на Благоевград Злата Ризова събира всички отговорни институции в общината, за да се търси решение на проблема с наркоразпространението в града.

Утре в Благоевград е ден на траур.






