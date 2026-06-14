Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция

Масови арести в Ботунец и в други части на столицата при полицейска акция за разбиване на група за рекет, изнудване и проституция.

"Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото", написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

На брифинг главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов съобщи, че са задържани лица от групата на "Калашниците".

"Специализираната полицейска операция е свързана със задържане на лица от т.нар. група "Калашниците". С усилията на ГДБОП и СДВР са задържани 36 лица, предстоят още арести. Установени са множество адреси, свързани с дейността на групата. Искам да аперилам към хората да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят хора, които безчинстват, арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред. Наясно сме, че не само в София, но и в други части на страната съществуват престъпни групи, които се занимават с разнородна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши. Текат процесуални действия, на някои от местата са открити оръжия, списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за лица от задържаната група. Има лица, които са роднини в групата, има и трайно сдружени с цел престъпления", обясни комисар Николов.

Образувани са 6 досъдебни производства за рекет, изнудване и проституция. Повечето от задържаните лица са криминално проявени. Арести се правят в почти всички райони на София, има задържани и извън столицата, посочиха от СДВР.



